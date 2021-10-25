У Кумана есть три матча на исправление ситуации после поражения в Эль Класико

Фото твиттер Рональда Кумана

Будущее Рональда Кумана на посту главного тренера "Барселоны" снова оказалось под вопросом.

По информации Marca, после поражения от мадридского "Реала" (1:2) в 10-м туре Ла Лиги голландскому наставнику дали три матча на исправление ситуации.

Напомним, что соперниками "сине-гранатовых" будут "Райо Вальекано" (27 октября), "Алавес" (30 октября) и киевское "Динамо" (2 ноября).

Куман возглавляет "Барсу" с августа 2020 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

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