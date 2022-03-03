У Кумана есть вопросы к руководству "Барселоны" по поводу ухода Месси
Бывший наставник "Барселоны" Рональд Куман усомнился в том, что клуб расстался с форвардом Лионелем Месси по финансовым причинам.
"Руководство настаивало, чтобы я согласился на уход некоторых игроков. Они говорили, что это нужно для приведения финансов в порядок. Но когда ты видишь, что они покупают кого-то за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, то думаешь, не произошло ли там что-то ещё. Почему Месси должен был уйти?" - цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Звёздный аргентинец прошлым летом ушёл в ПСЖ. "Барса" не смогла продлить с ним контракт из-за потолка зарплат в Ла Лиге.
В январе "сине-гранатовые" купили у "Манчестер Сити" нападающего Феррана Торреса за 55 миллионов евро.
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|Гранада
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|20
|27
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
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|17
|Мальорка
|20
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|20
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