У Кумана есть вопросы к руководству "Барселоны" по поводу ухода Месси

Фото твиттер Рональда Кумана

Бывший наставник "Барселоны" Рональд Куман усомнился в том, что клуб расстался с форвардом Лионелем Месси по финансовым причинам.

"Руководство настаивало, чтобы я согласился на уход некоторых игроков. Они говорили, что это нужно для приведения финансов в порядок. Но когда ты видишь, что они покупают кого-то за 55 миллионов евро вскоре после ухода Лионеля Месси, то думаешь, не произошло ли там что-то ещё. Почему Месси должен был уйти?" - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Звёздный аргентинец прошлым летом ушёл в ПСЖ. "Барса" не смогла продлить с ним контракт из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

В январе "сине-гранатовые" купили у "Манчестер Сити" нападающего Феррана Торреса за 55 миллионов евро.

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