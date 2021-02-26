У Кумана на пресс-конференции пошла кровь из носа

Пресс-конференцию главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана перед матчем 25-го тура Примеры против "Севильи" пришлось завершить досрочно.

Голландский специалист покинул мероприятие в связи с кровотечением из носа.

Koeman ja pensa en la patacada contra el Sevilla? #VaDeBarça pic.twitter.com/nClfYwt8nF — Va de Barça (@vadebarca) February 26, 2021

57-летний Куман возглавляет "сине-гранатовых" с августа 2020 года. Известно, что у него есть проблемы с сердцем.

Матч "Севилья" - "Барселона" состоится в субботу, 27 февраля, в 18:15 по московскому времени.

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