У Кумана на пресс-конференции пошла кровь из носа
Пресс-конференцию главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана перед матчем 25-го тура Примеры против "Севильи" пришлось завершить досрочно.
Голландский специалист покинул мероприятие в связи с кровотечением из носа.
Koeman ja pensa en la patacada contra el Sevilla? #VaDeBarça pic.twitter.com/nClfYwt8nF— Va de Barça (@vadebarca) February 26, 2021
57-летний Куман возглавляет "сине-гранатовых" с августа 2020 года. Известно, что у него есть проблемы с сердцем.
Матч "Севилья" - "Барселона" состоится в субботу, 27 февраля, в 18:15 по московскому времени.
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|Команда
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|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14