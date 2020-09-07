У Кумана возникли разногласия с руководством "Барселоны"

Руководство "Барселоны" и главный тренер команды Рональд Куман не могут согласовать кандидатуру полузащитника, который будет куплен в это трансферное окно.

По информации журналиста Sport Bild Тоби Альтшэффля, голландский наставник настаивает на подписании хавбека "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Боссы каталонского клуба, в свою очередь, хотят вернуть воспитанника Тьяго Алькантару, выступающего за "Баварию".

Ситуация может перерасти в конфликт, поскольку руководители "Барсы" настроены радикально и готовы оказывать давление на тренера.

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