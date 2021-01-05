У Куртуа роман со скандальной звездой реалити-шоу: фото девушки

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа закрутил роман с моделью Майкой Риверой, которая является звездой испанского реалити-шоу "Остров соблазнов", сообщает Marca.

Впрочем, девушка отрицает данную информацию и заявила, что у нее нет никаких отношений с Куртуа.

Ривера прославилась на проекте тем, что уже на первом испытании она изменила своему партнеру, хотя шоу проверяет пары на прочность отношений.

28-летний Куртуа в нынешнем сезоне провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах и пропустил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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