У Куртуа роман со скандальной звездой реалити-шоу: фото девушки

Теги реал мадридтибо куртуа

У Куртуа роман со скандальной звездой реалити-шоу: фото девушки

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа закрутил роман с моделью Майкой Риверой, которая является звездой испанского реалити-шоу "Остров соблазнов", сообщает Marca.

Впрочем, девушка отрицает данную информацию и заявила, что у нее нет никаких отношений с Куртуа.

Ривера прославилась на проекте тем, что уже на первом испытании она изменила своему партнеру, хотя шоу проверяет пары на прочность отношений.

28-летний Куртуа в нынешнем сезоне провел за "Реал" 23 матча во всех турнирах и пропустил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" может расстаться с тремя игроками в январе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Почеттино высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов