У Лапорты возникли разногласия с правлением "Барселоны" из-за интереса к Невешу

Фото инстаграм Рубена Невеша

В руководстве "Барселоны" нет единого мнения по поводу потенциального трансфера полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.

По информации Beteve, президент каталонского клуба Жоан Лапорта лоббирует подписание 25-летнего футболиста.

В то же время другие члены правления "сине-гранатовых" считают, что платить более 50 миллионов евро за португальца нецелесообразно.

В текущем сезоне Невеш сыграл за "Вулверхэмптон" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Барселона" согласовала летний трансфер. | http://soccernews.ru