У Лапорты возникли разногласия с правлением "Барселоны" из-за интереса к Невешу
В руководстве "Барселоны" нет единого мнения по поводу потенциального трансфера полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша.
По информации Beteve, президент каталонского клуба Жоан Лапорта лоббирует подписание 25-летнего футболиста.
В то же время другие члены правления "сине-гранатовых" считают, что платить более 50 миллионов евро за португальца нецелесообразно.
В текущем сезоне Невеш сыграл за "Вулверхэмптон" 30 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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