У Лэмпарда подозрение на перелом руки. Он неудачно отпраздновал гол в ворота "Ньюкасла"

Фото твиттер "Эвертона"

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард травмировался во время перенесённого матча 20-го тура АПЛ против "Ньюкасла".

Напомним, что "ириски" выиграли со счётом 1:0, забив победный гол вдесятером на 99-й минуте.

Тренер активно праздновал взятие ворот, вследствие чего, предположительно, сломал руку.

"Кажется, у меня перелом руки. Когда я праздновал гол, то не понимал, что произошло. Но потом стало немного больно. Всё в порядке", - приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

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