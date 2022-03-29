У Левандовски нет договорённости с "Барселоной"

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У Левандовски нет договорённости с "Барселоной"

Фото твиттер Роберта Левандовски

"Барселона" пока не имеет согласованного личного контракта с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски.

По информации Goal.com, между сторонами ещё не было столь предметных переговоров.

Более того, 33-летний поляк пока не решил, где будет играть в следующем сезоне.

В нынешней кампании Левандовски забил 45 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах.

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