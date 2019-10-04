У Лэй благодаря голу в ворота ЦСКА стал автором уникального достижения

Нападающий "Эспаньола" У Лэй вписал своё имя в историю Лиги Европы.

Игрок "попугаев" стал первым китайцем, которому удалось отличиться в еврокубковых турнирах.

Напомним, что форвард каталонской команды поразил ворота ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

У Лэй перешёл в "Эспаньол" в январе 2019 года, сыграл 30 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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