У "Ливерпуля" худшая домашняя безголевая серия за 37 лет

"Ливерпуль" не может забить ни одного гола в трёх домашних матчах подряд.

"Красные" не сумели поразить ворота "Брайтона" (0:1), "Бернли" (0:1) и "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Суммарно команда Юргена Клоппа не отличается на "Энфилде" уже 348 минут.

Как сообщает Opta, это худшая домашняя безголевая серия "Ливерпуля" с октября 1984 года.

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