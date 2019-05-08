"У "Ливерпуля" нет шансов", - говорили они! Разбираем камбек команды Клоппа во встрече с "Барселоной"

Матч "Ливерпуля" и "Барселоны", безусловно, войдет в зал славы футбольной истории. С одной стороны, это великолепное воплощение веры в свой стиль игры и футболистов, а с другой – яркий показатель, что великаны не всегда выигрывают, и когда они остаются не у дел, грохот от их падение слышен практически во всех уголках планеты Земля. И ведь не скажешь, что результат был неожидаемым! В первом матче на "Камп Ноу" "Ливерпуль" сыграл очень достойно, но гений Месси и собственное невезение буквально выключили "красных" из игры. Масла в огонь подливал еще и тот факт, что в прошлом сезоне "Барселона" уже вылетала после преимущества в 3 мяча, добытого в первом матче. Однако, с "Ромой" ситуация была сложнее – римляне забили на выезде, потому 3:0 выводили их напрямую в полуфинал. "Ливерпулю" же для прямого захода на финал нужно было забивать 4.

Предматчевые расклады выглядели примерно понятными. "Барселона" в рамках победителя Ла Лиги вышла на матч чемпионата с "Сельтой" абсолютно резервным составом, что означало, что структура игры и стартовые 11 футболистов на "Энфилде" будут полностью скопированы с первой встречи против "Ливерпуля". У "красных" ситуация была куда сложнее, так как из-за травм принять участие в матче не могли сразу 3 важнейших для построения игры человека – Фирмино, Салах и Кейта. Однако, главной перестановкой стало появление Трента Александра-Арнольда на правом фланге защиты (в отличии от первого матча, где играл Джо Гомес). Этот вариант предусматривал, что основной акцент будет направлен не на то, чтобы как можно плотнее играть против Месси, а чтобы идти в атаку как можно более массированными силами.

Вчера мы посвятили матчу целый материал, и главной его идеей стало то, что единственный шанс "Ливерпуля" на проход дальше заключается в чистокровном "гегенпрессинге" Клоппа, и любой другой вариант против этой очень прагматичной "Барселоны" не сработает. Как показала игры, сам Юрген Клопп имел такое же мнение на этот счет. Встреча началась с того, что "красные" встречали своих соперников очень высоко. При этом на чужой половине поля задействовались сразу 7 футболистов. Кроме атакующей тройки Ориги, Мане, Шакири, а также двоих игроков из центрального треугольника (чаще всего это были Хендерсон и Милнер, Фабиньо оставался ниже, чтобы следить за Месси), в прессинге участвовали еще и фланговые защитники – Робертсон и Александр-Арнольд. Это позволило закрыть стартовое пространство на флангах и существенно добавить в агрессии.

Важно отметить, что прессинг "Ливерпуля" нельзя назвать абсолютно идеальным, так как, если "Барселона" его проходила, на фланге Альбы образовывалась огромная дыра, через которою можно было развивать атаки. В этом случае многое зависело от того, как крайние защитники возвращались на свои позиции и как центральные полузащитники успевали их подстраховывать. В итоге, именно эта оплошность, если угодно – тактический изъян в плане Клоппа, привела к большинству опасных моментов у ворот "Ливерпуля". Тем не менее, у "красных" не было другого шанса, оттого и приходилось чем-то жертвовать. Важности высокого прессинга заключалась еще и в том, что он провоцировал постоянную смену стороны, которая владеет мячом. Если посмотреть на финальные усредненные числа владения, то мы получим 53% на 47% в пользу "Барселоны", то есть мяч находился в ногах каждой из команд фактически одинаковое количество игрового времени. Оставить "Барселону" без мяча – означает поместить каталонских футболистов в зону не-комфорта, с чем подопечные Клоппа справились на отлично.

На многих графиках усредненных позиций видно, что при обороне "Барселона" играла по схеме 4-4-2. На "Камп Ноу" это давало результат, ведь Джо Гомес не так уж и часто заходил на чужую половину поля, из-за чего первая четверка могла сосредоточится на работе с игроками центра поля. Однако, Трент Александр-Арнольд внес некоторые коррективы в оборонительную работу каталонцев. Из-за его подключений Коутиньо постоянно приходилось уходить на правый фланг. А поскольку за Робертсоном (как и за Милнером во втором тайме) тоже следили достаточно пристально, схема игры становилась достаточно широкой, а против троих игроков центра поля "Ливерпуля" оставались всего лишь 2 футболиста из противной стороны. Вот вам и еще один фактор победы "красных" – "Барселона" попросту проиграла центр поля, так как один из игроков троицы (обычно это был Джордан Хендерсон) постоянно оказывался один, выдвигался в пространство между линиями и получал дополнительные возможности, чтобы разгонять атаки. Вспомните первый гол! Его зарождение произошло именно тогда, когда Хендо освободился от опеки и получил мяч в свободной зоне.

Успех "Ливерпуля" во втором тайме обусловлен тем, что "Барселона" просто испугалась (как показалось по телевизионной картинке) и начала прижиматься ближе к своим воротам. Во-первых, ее устраивал счет, ведь 1:0 казался не таким уж и страшным. Во-вторых, Клопп активно усиливал атаку, и во второй 45-минутке на поле появился Вейналдум. Он, в отличии от Хендерсона, не просто совершал рывки до штрафной, а вбегал непосредственно в нее, что привело к еще двум голам. При счете 3:3 по сумме двух матчей действия Вальверде представлялись смутно, ведь бросать лишнего человека в атаку выглядело авантюрным решением, поскольку команда еще пока никуда не вылетала, а усиление обороны предполагало, что "в случае чего" перестроить игру будет гораздо сложнее. В итоге, был выбран второй вариант – в пользу прагматичного подхода. Это решение закончило матч!

При счете 3:0 Коутиньо был заменен на Семеду, в следствии чего 4-4-2 каталонцев стала еще более оборонительной в плане исполнителей. Вполне возможно, что таким образом у Вальверде получилось бы засушить матч, но если посмотреть на общее течение матча, то нельзя не отметить, что финал ЛЧ для "Ливерпуля" – это удел отдельных эпизодов, где ключевую роль сыграет фактор случайности. Совершенно не факт, что в рядовом матче АПЛ Алиссон совершил бы все те сейвы, что были сделаны вчера. Также не факт, что Ориги еще хотя бы раз в жизни прибежит на угол вратарской, а Трент Александр-Арнольд исполнит невероятный маневр при угловом. Ну и нельзя не отметить тот факт, что "Ливерпуль" не сломался и не упал духом после первого матча. В прошлый раз мы писали, что борьба за чемпионство в Англии практически проиграна, так что направить все силы на Лигу Чемпионов – это далеко не бесполезное решение.

И горь Малиенко | soccernews.ru