У "Ливерпуля" сорвался трансфер центрального защитника

"Марсель" сорвал переход в "Ливерпуль" своего центрального защитника Дуе Чалета-Цара, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, клубы в воскресенье вечером согласовали трансфер 24-летнего футболиста, но в последний момент провансальцы аннулировали сделку.

Когда хорват уже прибыл в аэропорт для вылета в Англию, "Марсель" заблокировал его уход из-за невозможности найти замену до дедлайна.

Рыночная стоимость Чалета-Цара оценивается в 23 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах.

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