У "Ливерпуля" сорвался трансфер центрального защитника

Теги ливерпульмарсельдуе чалета-цартрансферы

У "Ливерпуля" сорвался трансфер центрального защитника

"Марсель" сорвал переход в "Ливерпуль" своего центрального защитника Дуе Чалета-Цара, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, клубы в воскресенье вечером согласовали трансфер 24-летнего футболиста, но в последний момент провансальцы аннулировали сделку.

Когда хорват уже прибыл в аэропорт для вылета в Англию, "Марсель" заблокировал его уход из-за невозможности найти замену до дедлайна.

Рыночная стоимость Чалета-Цара оценивается в 23 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах.

Не пропустите: "Ливерпуль" нашел защитника в Чемпионшипе. Должны успеть подписать до закрытия трансферного окна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" может продать Смолова

"Локомотив" может продать Смолова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов