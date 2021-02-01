У "Ливерпуля" сорвался трансфер центрального защитника
"Марсель" сорвал переход в "Ливерпуль" своего центрального защитника Дуе Чалета-Цара, сообщает RMC Sport.
По сведениям издания, клубы в воскресенье вечером согласовали трансфер 24-летнего футболиста, но в последний момент провансальцы аннулировали сделку.
Когда хорват уже прибыл в аэропорт для вылета в Англию, "Марсель" заблокировал его уход из-за невозможности найти замену до дедлайна.
Рыночная стоимость Чалета-Цара оценивается в 23 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 24 матчах.
Не пропустите: "Ливерпуль" нашел защитника в Чемпионшипе. Должны успеть подписать до закрытия трансферного окна. | http://soccernews.ru
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|3
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|Челси
|27
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|37
|10
|Бернли
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|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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