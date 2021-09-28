У "Локомотива" есть вопросы к судейству по 11 эпизодам матча с "Химками"

Теги локомотив москвахимкирфс

У "Локомотива" есть вопросы к судейству по 11 эпизодам матча с "Химками"

Фото твиттер "Локомотива"

Московский "Локомотив" подготовил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, пишет Sport24.

По информации источника, "железнодорожники" хотят получить оценку от специалистов по 11 эпизодам игры 9-го тура РПЛ против "Химок".

Напомним, что матч завершился нулевой ничьей, а "Локо" почти весь второй тайм играл вдесятером после удаления Маринато Гильерме.

Стоит отметить, что главным арбитром указанной встречи был Алексей Амелин.

Не пропустите: Николич прокомментировал ничью с "Химками". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"

Компания из ОАЭ готова выкупить долг "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов