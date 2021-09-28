У "Локомотива" есть вопросы к судейству по 11 эпизодам матча с "Химками"
Фото твиттер "Локомотива"
Московский "Локомотив" подготовил обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, пишет Sport24.
По информации источника, "железнодорожники" хотят получить оценку от специалистов по 11 эпизодам игры 9-го тура РПЛ против "Химок".
Напомним, что матч завершился нулевой ничьей, а "Локо" почти весь второй тайм играл вдесятером после удаления Маринато Гильерме.
Стоит отметить, что главным арбитром указанной встречи был Алексей Амелин.
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