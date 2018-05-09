У "Локомотива" появился конкурент из Серии А в борьбе за Балотелли

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У "Локомотива" появился конкурент из Серии А в борьбе за БалотеллиУ московского "Локомотива" появился серьезный конкурент из итальянской Серии А в борьбе за форварда "Ниццы" Марио Балотелли.

Так, по сведениямTuttoMercatoWeb, вариант с подписанием 27-летнего нападающего орлят, который уже ближайшим летом станет свободным агентом, рассматривает "Рома".

В нынешнем сезоне Балотелли забил 24 мяча и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Ниццу".

Напомним, на Балотелли появился претендент из Франции. | soccernews.ru

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