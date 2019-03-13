У "Локомотива" появился новый автобус

Группа компаний "Волгабас" создала новый автобус для "Локомотива".

В автобусе создан новый интерьер, современный дизайн, и оборудованы комфортабельные кресла.

"Главной гордостью создателей стал эксклюзивный салон, интерьер которого наполнит эмоциями и поддержит командный дух чемпионов России. 45 красных кожаных сидений с боковой поддержкой, декоративные панели, потолок и ковровое покрытие в зелено-красной гамме дополняются уникальной подсветкой с регулируемой цветовой гаммой.

Каждое место оборудовано персональными регулировками освещения, климата, usb-разъемами для зарядки гаджетов и откидными столиками. В салоне установлены современные мониторы с большим углом обзора и мощная климатическая система с интеллектуальным управлением", - сообщается на официальном сайте производителя.

"Локомотив" располагается на 5 месте турнирной таблицы, имея в активе 32 балла.

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