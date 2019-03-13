У "Локомотива" появился новый автобус
Группа компаний "Волгабас" создала новый автобус для "Локомотива".
В автобусе создан новый интерьер, современный дизайн, и оборудованы комфортабельные кресла.
"Главной гордостью создателей стал эксклюзивный салон, интерьер которого наполнит эмоциями и поддержит командный дух чемпионов России. 45 красных кожаных сидений с боковой поддержкой, декоративные панели, потолок и ковровое покрытие в зелено-красной гамме дополняются уникальной подсветкой с регулируемой цветовой гаммой.
Каждое место оборудовано персональными регулировками освещения, климата, usb-разъемами для зарядки гаджетов и откидными столиками. В салоне установлены современные мониторы с большим углом обзора и мощная климатическая система с интеллектуальным управлением", - сообщается на официальном сайте производителя.
"Локомотив" располагается на 5 месте турнирной таблицы, имея в активе 32 балла.
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|Команда
|М
|О
|1
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|Краснодар
|18
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|3
|ЦСКА Москва
|19
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|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11