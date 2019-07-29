У "Локомотива" возникли вопросы к применению системы VAR в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил сомнение в том, что система VAR в матче третьего тура РПЛ между "железнодорожниками" и ЦСКА использовалась последовательно.

"Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады. Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом нет", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что ЦСКА минимально обыграл "Локомотив" благодаря голу Фёдора Чалова с пенальти. При этом 11-метровый был назначен с помощью VAR.

Эпизод со Смоловым произошёл на 90-й минуте при участии защитника армейцев Игоря Дивеева, который неосторожно шёл в подкат. Арбитр встречи отказался смотреть видеоповтор и "наградил" жёлтой карточкой Ведрана Чорлуку за споры.

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