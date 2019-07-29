У "Локомотива" возникли вопросы к применению системы VAR в матче с ЦСКА

Теги цска москвалокомотив москвавасилий кикнадзесистема видеоповторов var

У "Локомотива" возникли вопросы к применению системы VAR в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил сомнение в том, что система VAR в матче третьего тура РПЛ между "железнодорожниками" и ЦСКА использовалась последовательно.

"Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады. Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом нет", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что ЦСКА минимально обыграл "Локомотив" благодаря голу Фёдора Чалова с пенальти. При этом 11-метровый был назначен с помощью VAR.

Эпизод со Смоловым произошёл на 90-й минуте при участии защитника армейцев Игоря Дивеева, который неосторожно шёл в подкат. Арбитр встречи отказался смотреть видеоповтор и "наградил" жёлтой карточкой Ведрана Чорлуку за споры.

Не пропустите: Семин: "ВАР сегодня сработал против "Локомотива", но не против футбола". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"

Бэйл пришёл в ярость после срыва его трансфера в "Цзянсу Сунин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
9 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
13 Тамбов Тамбов 3 3
14 Ахмат Ахмат 2 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов