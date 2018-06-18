У Лопетеги и Переса случились первые разногласия относительно входящих трансферов

Теги флорентино пересреал мадридхулен лопетегидавид де хеаалиссон

У Лопетеги и Переса случились первые разногласия относительно входящих трансферовУ новоиспеченного главного тренера мадридского "Реала" Хулена Лопетеги и президента его клуба Флорентино Переса случились первые разногласия относительно входящих трансферов.

Так, по сведениям испанской прессы, босс "сливочных" полным ходом работает над подписанием голкипером "Ромы" Алиссона. Однако против приобретения бразильца выступает наставник "Реала", который видит "первым номером" своей команды Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед". Перес же намерен убедить 51-летнего специалиста одобрить подписание 25-летнего вратаря "волков", так как его трансфер обойдется клубу вдвое дешевле, а закрыть его будет намного проще.

Напомним, "Реал" продолжает торговать Алиссона. | soccernews.ru

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