У Лопетеги серьезно испортились отношения с одним из лидеров "Реала"

У главного тренера мадридского "Реала" Хулена Лопетеги серьезно испортились отношения с полузащитником его команды Тони Кроосом.

Как информирует Onda Cero, еще до перерыва на игры сборных в интервью после поражения "сливочных" от "Алавеса" 28-летний хавбек критически оценил решение наставника использовать его в опорной зоне. Это замечание немца привело к тому, что уже в следующей игре команды против "Леванте" в эту субботу он оказался на скамейке запасных.

В текущем сезоне Кроос сыграл за "Реал" 10 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Перес готов выделить 100 миллионов евро на покупку нового нападающего. | soccernews.ru