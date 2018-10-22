У Лопетеги серьезно испортились отношения с одним из лидеров "Реала"

2 Теги реал мадридхулен лопетегитони кроос

У Лопетеги серьезно испортились отношения с одним из лидеров "Реала"У главного тренера мадридского "Реала" Хулена Лопетеги серьезно испортились отношения с полузащитником его команды Тони Кроосом.

Как информирует Onda Cero, еще до перерыва на игры сборных в интервью после поражения "сливочных" от "Алавеса" 28-летний хавбек критически оценил решение наставника использовать его в опорной зоне. Это замечание немца привело к тому, что уже в следующей игре команды против "Леванте" в эту субботу он оказался на скамейке запасных.

В текущем сезоне Кроос сыграл за "Реал" 10 матчей. Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним,  Перес готов выделить 100 миллионов евро на покупку нового нападающего. | soccernews.ru

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