У Луки Йовича диагностирован коронавирус. В среду он играл против сборной России

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У Луки Йовича диагностирован коронавирус. В среду он играл против сборной России

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Болезнь у 22-летнего футболиста выявили после возвращения из расположения сборной Сербии.

Стоит отметить, что два дня назад форвард отыграл полный матч против России в Лиге Наций и забил 2 гола.

В составе "Реала" в текущем сезоне Йович провёл 5 игр, результативными действиями не отличался.

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