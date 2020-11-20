У Луки Йовича диагностирован коронавирус. В среду он играл против сборной России
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Болезнь у 22-летнего футболиста выявили после возвращения из расположения сборной Сербии.
Стоит отметить, что два дня назад форвард отыграл полный матч против России в Лиге Наций и забил 2 гола.
В составе "Реала" в текущем сезоне Йович провёл 5 игр, результативными действиями не отличался.
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