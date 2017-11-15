У Лунева скальпированная рана головы

Стал известен предварительный диагноз голкипера сборной России и "Зенита" Андрея Лунева.

Напомним, что вратарь получил травму головы в товарищеском матча с Испанией (3:3), столкнувшись с нападающим Родриго.

"У Андрея Лунева травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу. Здоровья, Андрей!" – сообщает официальный твиттер сборной России.

Видео: Лунева увозят с поля.

У Андрея Лунёва травма головы, скальпированная рана лобной области. Сейчас он вместе с доктором направляется в Мариинскую больницу.

Здоровья, Андрей! pic.twitter.com/oE5lOqZv3K — Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.

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