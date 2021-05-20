У Малиновского голевые действия в 11 матчах "Аталанты" подряд

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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский продлил свою результативную серию в финале Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2).

Украинец совершил голевые действия в 11 матчах подряд в составе команды из Бергамо.

За указанный период 28-летний хавбек отличился 7 голами и 9 результативными передачами.

Всего в этом сезоне Малиновский забил 10 мячей и сделал 12 ассистов в 42 играх.

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