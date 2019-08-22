У Мамаева возникли проблемы с налоговой

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев имеет задолженность по налогам на сумму 434 тысячи рублей.

Соответствующие данные приведены в базе Федеральной службы судебных приставов.

Напомним, что Мамаев отбывает срок за участие в двух драках осенью прошлого года в центре Москвы. Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы.

В начале августа хавбек "Краснодара", а также бывший форвард "Зенита" Александр Кокорин подали заявление об условно-досрочном освобождении.

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