У Мамманы выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки
Стало известно, какую травму получил защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, в этой встрече футболист был заменен на 14-й минуте.
После прохождения медицнского обследования игроку диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. После углубленного обследования в одной из европейских клиник станут известны точные сроки восстановления.
Если футболиста нужно будет оперировать, он может пропустить до 8 месяцев.
Вчера, 10 октября, стало известно, что игрок "Зенита" Малком пропустит 2 месяца из-за травмы.
"Зенит" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов.
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