У "Манчестер Юнайтед" будет форма с камуфляжным узором

Портал Footy Headlines показал фотографии новой формы "Манчестер Юнайтед".

Речь идёт о резервном комплекте "красных дьяволов" на сезон 2020/21.

Экипировка выполнена преимущественно в чёрном и белом цветах с красными вставками. Такой узор называется Dazzle (военный камуфляж, который использовали в прошлом веке для росписи британских лайнеров).

Технический спонсор клуба - компания Adidas.

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