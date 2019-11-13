У "Манчестер Юнайтед" есть приоритетное право выкупа Депая

Теги лионманчестер юнайтедмемфис депайжуниньо пернамбукано

У "Манчестер Юнайтед" есть приоритетное право выкупа Депая

Спортивный директор "Лиона" Жуниньо Пернамбукано подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" обладает приоритетным правом выкупа вингера Мемфиса Депая.

"В том случае, если несколько клубов будут претендовать на Депая, "МЮ" может воспользоваться приоритетным правом выкупа. Но пока никаких предложений не поступало", - цитирует функционера Goal.com.

Депай перешёл в "Лион" в январе с 2017 года, сыграл 130 матчей, забил 50 голов и сделал 42 ассиста.

До трансфера во французский клуб голландец полтора сезона провёл в "Юнайтед".

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