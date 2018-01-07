У "Манчестер Юнайтед" появились серьезные конкуренты в борьбе за Озила

У "Манчестер Юнайтед" появились серьезные конкуренты в борьбе за полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Так, по сведениям The Sun, помешать возможному переходу 29-летнего хавбека "канониров" в стан "красных дьяволов" могут французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария", которые также заинтересованы в подписании футболиста.

В нынешнем сезоне Озил забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 18 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уже готовит предложение по Озилу. | soccernews.ru