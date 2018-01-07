У "Манчестер Юнайтед" появились серьезные конкуренты в борьбе за Озила

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедпсжбавария мюнхенмесут озил

У "Манчестер Юнайтед" появились серьезные конкуренты в борьбе за ОзилаУ "Манчестер Юнайтед" появились серьезные конкуренты в борьбе за полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила.

Так, по сведениям The Sun, помешать возможному переходу 29-летнего хавбека "канониров" в стан "красных дьяволов" могут французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария", которые также заинтересованы в подписании футболиста.

В нынешнем сезоне Озил забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 18 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уже готовит предложение по Озилу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов