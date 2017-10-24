У Марадоны нет конфликта с Месси

Теги лионель мессидиего марадона

У Марадоны нет конфликта с МессиБывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона не подтвердил слухи о том, что у него есть конфликт с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я очень люблю Месси. А всё, что говорят про нас, просто сказка", - сказал специалист

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