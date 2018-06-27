У Марадоны - проблемы со здоровьем

У легендарного в прошлом футболиста Диего Марадоны возникли проблемы со здоровьем, информирует ActuFoot.

Та, по сведениям источника, сразу же по окончанию матча сборных Аргентины и Нигерии, на протяжении которого он выглядел весьма беспокойно, чемпион мира 1986-го года был доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга. На текущий момент времени серьезность проблем и текущее состояние здоровья бывшего футболиста остаются неизвестны.

Напомним, Марадона не смог самостоятельно покинуть трибуны стадиона "Санкт-Петербург". | soccernews.ru