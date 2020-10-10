У Марио Фернандеса подозрение на коронавирус

Пресс-служба сборной России объявила о возможном заражении коронавирусом защитника Марио Фернандеса.

В пятницу футболисты национальной команды проходили тестирование на COVID-19 и результат анализа натурализованного бразильца оказался сомнительным.

30-летний фулбек изолирован в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Напомним, что Россия готовится к матчам Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

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