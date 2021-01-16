У Матипа есть шансы сыграть с "Манчестер Юнайтед"

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У Матипа есть шансы сыграть с "Манчестер Юнайтед"

Центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип близок к возвращению в строй.

Как сообщает официальный сайт "красных", камерунец восстановился после травмы приводящей мышцы, полученной в конце декабря.

29-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе и, возможно, сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 19-м туре АПЛ.

Матч лидеров Премьер-лиги состоится на "Энфилде" в воскресенье, 17 января, в 19:30 по московскому времени.

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