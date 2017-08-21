У Мбаппе конфликт с тренерским штабом "Монако"

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У Мбаппе конфликт с тренерским штабом "Монако"СМИ узнали причину, из-за которой форвард "Монако" Килиан Мбаппе не сыграл в матче 3-го тура чемпионата Франции с "Метцом" (1:0).

Выяснилось, что 18-летний француз был не допущен к тренировкам с княжеским клубом после того, как во вторник у него произошла стычка с защитником Андреа Раджи. 

Отметим, что в новом сезоне Мбаппе сыграл лишь 75 минут. 

Читайте: "Монако" готов продать Мбаппе в ПСЖ | http://soccernews.ru

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