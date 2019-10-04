У Мбаппе рецидив травмы. Участие в матчах за сборную Франции под вопросом

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе снова получил травму бедра.

Напомним, что игрок появился на поле в игре с "Галатасараем" (1:0), однако после 30 минут вынужден был попросить замену.

Таким образом, Мбаппе рискует пропустить ближайшие игры сборной Франции с Исландией и Турцией.

В этом сезоне Мбаппе провел 6 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

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