У Мбаппе рецидив травмы. Участие в матчах за сборную Франции под вопросом
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе снова получил травму бедра.
Напомним, что игрок появился на поле в игре с "Галатасараем" (1:0), однако после 30 минут вынужден был попросить замену.
Таким образом, Мбаппе рискует пропустить ближайшие игры сборной Франции с Исландией и Турцией.
В этом сезоне Мбаппе провел 6 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.
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