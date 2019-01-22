У меня их уже три: Азар неожиданно высказался о "Золотом мяче"



Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал, как он относится к возможному завоеванию "Золотого мяча".

"Золотой мяч" не является моей целью. Их у меня дома уже три - это мои дети", - приводит слова Азара France Football.

28-летний Азар за свою карьеру пять раз попадал в число номинантов на "Золотой мяч". Лучшим результатом в его карьере является восьмое место в голосовании в 2015 и 2018 годах. Также он занимал 19 место (2017), 21 (2014) и 22 (2013).

За свою карьеру бельгиец выступал за "Лилль" и "Челси". Всего он провел 522 матча, забил 151 гол и отдал 138 результативных передач.

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