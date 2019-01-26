У меня все замечательно: Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене

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У меня все замечательно: Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как проходит его восстановление после операции на колене.

"У меня всё замечательно. Закачиваю ногу, связки. Надеюсь, на следующем сборе уже буду на поле бегать. Индивидуально, конечно. Очень соскучился и по полю, и по ребятам, и по игре. Сроки восстановления? Как заживет! Но уже в этом сезоне планирую сыграть. 

То, что восстанавливаюсь вместе с командой, психологически помогает. Это правильная составляющая: ты часть команды, должен быть вместе с ней. Помимо тренировок есть ещё и быт. Ходим вместе на завтраки, обеды и ужины, общаемся, шутим", - сказал футболист. 

Напомним, Ещенко был травмирован в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом" (1:2), который прошел 29 ноября 2018 года.

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