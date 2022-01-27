У Месси 1 гол после 44 ударов в Лиге 1. Это второй худший показатель в топ-5 лигах Европы

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси имеет удручающую статистику в матчах чемпионата Франции.

После перехода в парижский клуб 34-летний футболист забил 1 гол в 12 играх Лиги 1, нанеся при этом 44 удара по воротам.

Как сообщает Daily Mail, в топ-5 европейских лигах эффективность хуже только у одного игрока - защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу.

Португалец в текущем розыгрыше АПЛ отличился 1 раз в 22 матчах, имея на своём счету 46 ударов.

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