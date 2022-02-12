У Месси 10 голевых действий в последних 10 матчах за ПСЖ
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси имеет хорошие статистические показатели в последних играх.
Начиная с 28 ноября, звёздный футболист записал в свой актив 10 голевых действий в 10 матчах за парижан.
34-летний аргентинец за указанный период забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
Всего в текущем сезоне на счету Месси 7 забитых мячей и 7 результативных передач в 20 встречах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13