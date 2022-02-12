У Месси 10 голевых действий в последних 10 матчах за ПСЖ

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У Месси 10 голевых действий в последних 10 матчах за ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси имеет хорошие статистические показатели в последних играх.

Начиная с 28 ноября, звёздный футболист записал в свой актив 10 голевых действий в 10 матчах за парижан.

34-летний аргентинец за указанный период забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 7 забитых мячей и 7 результативных передач в 20 встречах.

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