У Месси 15+ голов в 15 последних сезонах в составе "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси достиг отметки в 15 забитых мячей, отличившись в кубковом матче с "Райо Вальекано" (2:1) в среду.

Таким образом, звёздный аргентинец записал в свой актив не менее 15 голов в 15 последних сезонах в составе "сине-гранатовых".

В нынешней кампании 33-летнему нападающему потребовалось на это 23 матча во всех турнирах.

Не пропустите: Месси занимает пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Испании. | http://soccernews.ru