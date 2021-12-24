У Месси худшая результативность к Рождеству за последние 15 сезонов
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси отличился шесть раз во всех турнирах с начала текущего сезона.
34-летний аргентинец забил 1 мяч в 11 играх Лиги 1 и 5 голов в 5 матчах Лиги Чемпионов.
Это худшая результативность звёздного нападающего к Рождеству за последние 15 сезонов.
До нынешней кампании Месси за указанный период не имел меньше 10 результативных ударов.
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|Монпелье
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|Страсбур
|27
|38
|11
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|28
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|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|28
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