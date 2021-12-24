У Месси худшая результативность к Рождеству за последние 15 сезонов

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У Месси худшая результативность к Рождеству за последние 15 сезонов

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси отличился шесть раз во всех турнирах с начала текущего сезона.

34-летний аргентинец забил 1 мяч в 11 играх Лиги 1 и 5 голов в 5 матчах Лиги Чемпионов.

Это худшая результативность звёздного нападающего к Рождеству за последние 15 сезонов.

До нынешней кампании Месси за указанный период не имел меньше 10 результативных ударов.

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