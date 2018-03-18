У Месси и Пике разошлись взгляды на трансферные планы "Барселоны"

У ведущих игроков каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Жерара Пике разошлись взгляды на трансферные планы своего клуба.

Так, по информации Express, который ссылается на испанскую прессу, лидер обороны "сине-гранатовых" считает, что ближайшим летом "Барсе" необходимо приложить усилия, чтобы подписать защитника "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна Альваро Одриосолу, тогда как аргентинец считает, что приобретение игрока баскского клуба будет лишним, так как роль правого бека весьма успешно в команде выполняет Серхи Роберто.

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