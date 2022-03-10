У Месси нет голевых действий в 9 матчах с "Реалом" подряд

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Форвард ПСЖ Лионель Месси не забил и не ассистировал в обеих играх 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

У звёздного аргентинца нет голевых действий в девяти матчах подряд со "сливочными".

В последний раз 34-летний нападающий поражал ворота "Реала" в 2018 году.

Всего в 47 играх противостояния с мадридцами Месси забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.

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