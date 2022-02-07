У Месси нет конфликта с Почеттино

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Журналист Гильем Балаге сообщил, что между главным тренером "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино и аргентинским нападающим Лионелем Месси нет конфликта.

"Почеттино стремится создать в команде дружескую атмосферу, чтобы Месси был в лучшем настроении. Маурисио следит за тем, чтобы футболисты находили общий язык. Мои источники сообщают, что в раздевалке ПСЖ нет конфликтов. Почеттино помнит, что в его распоряжении не только футболисты, но и личности. Он терпелив по отношению ко всем игрокам, а Месси ценит это. Когда Лионель вернулся в команду после перенесенного коронавируса, то он долго обнимал Почеттино", - написал Балаге в колонке для Le Parisien.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.