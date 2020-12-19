У Месси нет конкретных предложений о продолжении карьеры
Остаётся загадкой, где начнёт следующий сезон капитан "Барселоны" Лионель Месси, пишет Mundo Deportivo.
По информации источника, ни действующее руководство "блауграны", ни кандидаты в президенты не общались с аргентинцем о возможном продлении контракта.
Также 33-летний футболист не получал конкретных предложений от других клубов. По слухам, он интересен "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Напомним, что летом истечёт контракт Месси с "Барсой", и он станет свободным агентом. Впрочем, форвард ещё может продлить соглашение - его решение на этот счёт ожидается не ранее конца января.
Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" Бенедито высказался о возможном интересе ПСЖ к Месси. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14