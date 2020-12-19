У Месси нет конкретных предложений о продолжении карьеры

Остаётся загадкой, где начнёт следующий сезон капитан "Барселоны" Лионель Месси, пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, ни действующее руководство "блауграны", ни кандидаты в президенты не общались с аргентинцем о возможном продлении контракта.

Также 33-летний футболист не получал конкретных предложений от других клубов. По слухам, он интересен "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Напомним, что летом истечёт контракт Месси с "Барсой", и он станет свободным агентом. Впрочем, форвард ещё может продлить соглашение - его решение на этот счёт ожидается не ранее конца января.

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