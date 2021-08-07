У Месси нет предложений от других клубов

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У Месси нет предложений от других клубов

Фото твиттер WeAreMessi

Бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси не имеет конкретных вариантов продолжения карьеры, утверждает Sport.es.

По информации источника, на данный момент 34-летнему футболисту не поступило ни одного предложения от других клубов.

Сообщается, что аргентинец пока не договорился о переходе в ПСЖ, хотя стороны действительно готовятся к переговорам.

Напомним, что Месси уже более месяца является свободным агентом. "Барса" объявила об его уходе в четверг вечером.

Не пропустите: Месси предложили контракт на миллиард евро. | http://soccernews.ru
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