У Месси остался единственный соперник в борьбе за звание лучшего бомбардира 2017-го года

Теги лионель мессикриштиану роналдухарри кейнэдинсон кавани роберт левандовски

У Месси остался единственный соперник в борьбе за звание лучшего бомбардира 2017-го годаУ форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси остался единственный соперник в борьбе за звание лучшего бомбардира Европы в 2017 году.

Им является нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн. На текущий момент времени 24-летний игрок "шпор" в играх за клуб и национальную сборную Англии забил 53 мяча в текущем году. Столько же в своем активе имеют Криштиану Роналду ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария") и Эдинсон Кавани ПСЖ. Однако все они вернутся на футбольное поле уже в январе, тогда как Кейн имеет возможность в сегодняшней игре АПЛ против "Саутгемптона" превзойти достижение аргентинца, завершившего 2017-й год с 54 результативными "выстрелами".

Напомним, "Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать Месси. | soccernews.ru

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