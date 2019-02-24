У Месси получилось фото похожее на известный снимок Пеле

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У Месси получилось фото похожее на известный снимок Пеле

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в матче с "Севильей" (4:2).

После одного из забитых голов, во время празднования Месси запрыгнул на Усмана Дембеле и камеры запечатлели снимок, очень похожий на знаменитое фото Пеле.

Тогда Пеле праздновал гол в ворота сборной Италии на Чемпионате Мира-1970.

На счету Месси в этом сезоне 33 гола и 17 результативных передач в 32 играх.

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