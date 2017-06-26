У Месси появились новые проблемы с испанским законом

Теги лионель месси

У Месси появились новые проблемы с испанским закономУ форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси появились новые проблемы с испанским законом, информирует ABC.

По сведениям источника, аргентинская звезда "сине-гранатовых" посредством своего фонда, который занимается оказанием помощи детям по всему миру, скрыл от налоговых органов пиренейского государства в период с 2007 по 2015 годы свыше 10 млн евро доходов.

Появившуюся информацию пока ни сам футболист, ни налоговые органы Испании не прокомментировали.

Напомним, Месси отпраздновал юбилей тортом с эмблемой "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
Сергей

ДА ЗАЕБАЛИ ЭТИ ИСПАНСКИЕ НАЛОГОВЫЕ СУКИ!!

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Андрей

Месси вообще пох на эти темы, а вот если тебя в России с налогами прижмут - будешь сразу очко мыть

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