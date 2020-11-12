У Месси проблемы с голеностопом

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси не здоров на 100 процентов, об этом сообщил главный тренер "альбиселесте" Лионель Скалони.

По словам наставника, у 33-летнего футболиста дискомфорт в области голеностопа, но это не помешает ему сыграть в ближайшем матче с Парагваем.

Встреча состоится в ночь на пятницу в 03:00 по московскому времени.

Напомним, что сборная Аргентины стартовала в квалификации ЧМ-2022 с двух побед, Месси в этих матчах забил 1 гол с пенальти.

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