У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси остался недоволен своей заменой в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:1).

Аргентинец покинул поле на 76-й минуте и не пожал руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. Вместо форварда на поле вышел защитник Ашраф Хакими.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел три матча за парижан и не отметился результативными действиями.

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