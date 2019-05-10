У Мхитаряна не будет проблем с въездом в Азербайджан на финал Лиги Европы

В ассоциации футбольных федераций Азербайджана заверили "Арсенал" и УЕФА в том, что у армянского полузащитника лондонского клуба Генриха Мхитаряна не возникнет сложностей со въездом в страну.

Также у игрока не будет проблем с пребыванием в стране. Ради него будут приняты специальные меры безопасности. Дело в том, что Азербайджан и Армения на протяжении многих лет находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Напомним, что 29 июня в Баку состоится финальный матч Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси".

В нынешнем сезоне 30-летний Мхитарян провел за "Арсенал" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2021 года.

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