У Мхитаряна появилась новая девушка? Армянин пообедал с бывшей женой Джибриля Сиссе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян был замечен за обедом с бывшей женой известного в прошлом футболиста Джибриля Сиссе Джуд.

Как информирует Daily Mail, пикантности ситуации добавляет тот факт, что новая избранница старше армянского хавбека на целых 14 лет.

Напомним, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" стал священником. | soccernews.ru